Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Tłumy miłośników autobusów i tramwajów pojawiły się na festynie w zajezdni na Franowie. Rozpoczął się w niedzielne południe i potrwa do godz. 16. Festyn na terenie zajezdni to pierwsze z cyklu wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który ma zachęcić mieszkańców do korzystania z bardziej ekologicznych form poruszania się niż samochód osobowy.