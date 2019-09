To niesłychana historia. Poznaniacy jechali do Bydgoszczy jedynie przypieczętować powrót do pierwszej ligi po ośmiu latach przerwy. Wydawało się, że Skorpiony w swoim trzecim sezonie spędzonym w drugiej lidze po reaktywacji żużla w Poznaniu dojrzały, by awansować o szczebel wyżej. W pierwszym meczu finałowym 2. ligi, rozegranym przed tygodniem, rozgromili po kapitalnej jeździe ZOOleszcz Polonię Bydgoszcz 59:31. W rewanżu przeżyli jednak prawdziwy dramat.

Rywale 28-punktową stratę odrobili bowiem z nawiązką.