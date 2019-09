– Chcemy zaapelować do wszystkich poznaniaków i Wielkopolan, byśmy każdego dnia doceniali życie swoje i drugiego człowieka, bez względu na to, na jakim jest etapie. Życie zawsze ma wielką wartość. Od poczęcia do naturalnej śmierci, bez względu na to, ile problemów ciąży nam na głowach. Żadne różnice nie mogą umniejszyć tego człowieczeństwa – mówił ks. Michał Zamelek ze Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zanim z pl. Mickiewicza ruszył 17. Marsz dla Życia. – Zwracamy się do każdego z was: bądźmy autentycznymi obrońcami życia.