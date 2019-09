Chcesz dostawać e-mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

To ma być pierwszy Marsz Równości w Kaliszu. Zaplanowano go na 22 września. Na ten dzień w urzędzie miasta zgłoszono też kilkadziesiąt innych zgromadzeń. To wykorzystywany już w innych miastach sposób blokowania Marszów Równości – przeciwnicy starają się zarejestrować swoje manifestacje w tym samym czasie i miejscu. Chęć organizowania zgromadzenia można zgłosić najwcześniej na 30 dni przed planowaną imprezą.