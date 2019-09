Chcesz dostawać e-mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Na środku Starego Rynku są dwa modernistyczne pawilony. W jednym, którego właścicielem jest Ministerstwo Kultury, działa Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. W drugim – to z kolei budynek, który należy do miasta – są Galeria Miejska Arsenał i znana klubokawiarnia Meskalina. Operatorem całego budynku, w którym mieszczą się galeria i klubokawiarnia Meskalina, jest właśnie galeria. Ta modernizacja to część planu rewitalizacji Starego Rynku. Remont pawilonu potrwa mniej więcej rok.