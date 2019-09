Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W czerwcu poznał go świat na targach branżowych w Sztokholmie, był już na testach w Austrii, we Włoszech, w Niemczech. We wtorek autobus wodorowy Solaris Urbino 12 miał premierę na rynku polskim. – Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, w którym prezentujemy ten autobus wodorowy. To uzupełnienie naszej oferty autobusów elektrycznych – mówi Petros Spinaris, wiceprezes zarządu spółki Solaris Bus & Coach z podpoznańskiego Bolechowa.