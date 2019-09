Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

To była jedna z najbardziej spektakularnych porażek w historii polskiego żużla. Oto Power Duck Iveston PSŻ Poznań gromi w pierwszym meczu finałowym ZOOleszcz Polonię Bydgoszcz 59:31, by w rewanżu roztrwonić 28-punktową przewagę i przegrać 29:61 walkę o awans do pierwszej ligi. – Jeśli mamy rozmawiać o tym meczu na chłodno, to proszę zadzwonić za tydzień – mówi „Wyborczej” prezes PSŻ Arkadiusz Ładziński.