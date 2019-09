- Takich interwencji się nie zapomina. Gdy weszliśmy do sklepu, lada i podłoga były zakrwawione. Pani Urszula była na zapleczu. Przytomna, ale też bardzo zakrwawiona. Założyliśmy jej opatrunek, udzieliliśmy pierwszej pomocy - relacjonował w środę podczas rozprawy w sądzie jeden z poznańskich policjantów. - Gdy przeglądaliśmy nagranie z monitoringu, okazało się, że jacyś ludzie już ujęli sprawcę. Zatrzymaliśmy go. Był spokojny, wykonywał polecenia. Zapytaliśmy, dlaczego to zrobił.