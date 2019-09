Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W lutym tego roku prezes PiS ogłosił tzw. piątkę Kaczyńskiego. To propozycje programowe, które mają pomóc wygrać rządzącym wybory. Wśród nich - 500 plus na każde pierwsze dziecko, „trzynastka” dla emerytów i rencistów, obniżenie pracowniczego PIT, zwolnienie z PIT pracowników do 26. roku życia. Cały program ma kosztować ok. 40 mld zł.

Efekt? Z powodu obniżki PIT w przyszłorocznym budżecie zabraknie ok. 170 mln zł z dochodów bieżących miasta.