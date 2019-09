Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Do szefa Moniki Mierzejewskiej zadzwonił niedawno działacz nacjonalistycznego środowiska w Kaliszu. – Powiedział: „Mierzejewska jeszcze u ciebie pracuje? A ty wiesz, jaki smród na mieście jest wokół niej? Nie wiesz, co ona robi?”. Szef odpowiedział, że nie interesuje go, co robię po godzinach. Szefostwo mnie wspiera – opowiada Mierzejewska. – Gdy ogłosiłam, że robimy Marsz Równości kilka osób opuściło moje grono znajomych na Facebooku.