Polityczny podział w Wielkopolsce jest klarowny. Poznań i wszystko, co na zachód i północ od niego, to królestwo opozycji. W wyborach do Senatu wynik inny niż zwycięstwo Marcina Bosackiego, Jadwigi Rotnickiej, Jana Filipa Libickiego i nawet Adama Szejnfelda w Pile – choć ten po utracie prawa jazdy za szybką jazdę wyłączył telefon i schował się przed wyborcami – będzie sensacją.