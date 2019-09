Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Urząd miasta przygotował uchwałę. Chce zwiększyć liczbę zezwoleń na sprzedaż w sklepach alkoholi zawierających od 4,5 do 18 proc., czyli głównie wina. I zmniejszyć liczbę zezwoleń na sprzedaż mocnych alkoholi w knajpach. We wtorek radni Koalicji Obywatelskiej, PiS i lewicy jednogłośnie przegłosowali wycofanie projektu z prac komisji rodziny, polityki społecznej i zdrowia. Będą też wnosić o wycofanie go z najbliższej sesji rady miasta.