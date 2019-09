Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



„Nie bierzemy leków, tylko je pożeramy! Nie jesteśmy z natury lekomanami, po prostu wierzymy mediom, że na wszystko jest cudowny lek, nawet na te schorzenia, których przed obejrzeniem reklamy w ogóle nie znaliśmy Jedynym sposobem jest całkowity zakaz reklamy wszystkich leków, produktów medycznych i suplementów diety w mediach” - autorem apelu, który umieściło w sieci stowarzyszenie STOP NOP jest Paweł Skutecki, poseł prawicowej i eurosceptycznej koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość. - O ile przyjmowanie witaminy D w terapeutycznych dawkach, pod okiem lekarza jest OK, to leczenie się np. końskimi dawkami witaminy C może być szalenie niebezpieczne i nie powinno być reklamowane - mówi.