Minister Ziobro przyjechał do Konina, by promować kandydata PiS do Sejmu Roberta Popkowskiego. Wsparcie nie było przypadkowe, bo ten działacz prawicy jest szefem Solidarnej Polski w naszym regionie. A na czele tego ugrupowania stoi właśnie minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednym.

Wybory parlamentarne 2019. Kościelna aula? Dziękuję proboszczowi

Spotkanie odbyło się w auli bł. Jerzego Popiełuszki, która stoi obok kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Koninie.