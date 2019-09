1 ZDJĘCIE Turysta: - Barmani znikli. Rosyjscy rezydenci, żeby uratować sytuację, wskoczyli za bar i nalewali drinki. A jak już nie mogli opanować ruchu, ludzie sami zaczęli się obsługiwać. Nagle z kuchni wychodzi grupka 40 osób, w cywilu. Pomachali nam i sobie idą... (Mirosław Fryzowicz)

- Pies go pampersa z kosza i zaczął wylizywać. One walczyły ze sobą o pożywienie. Wieczorem piły wodę z basenu - mówi Weronika Florkowska. Wyjechała z rodziną na ekskluzywne wakacje ultra all inclusive w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji.