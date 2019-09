Przełom września i października to nietypowa pora na mistrzostwa świata, bowiem lekkoatletyka kojarzy się nam raczej z latem. Jednakże w tym roku rozgrywane są one w Doha w Katarze, gdzie już teraz w ciągu dnia upał sięga 35-37 stopni, a w ten weekend awizowane jest nawet 39 st. C w cieniu. W sierpniu i lipcu temperatura przekraczała 40 st. C, a w takich warunkach trudno w ogóle się ruszać, nie mówiąc o startowaniu na wysokim, światowym poziomie.

Pod tym względem lekkoatletyczne mistrzostwa świata są przedsmakiem i testem piłkarskiego mundialu w 2022 roku, który ze względu na upał odbędzie się na przełomie listopada i grudnia, bardzo nietypowo.