Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Podczas ligowych meczów kibicuje im garstka znajomych i rodzina. Zderzenia zawodniczek odbijają się echem od pustej trybuny. Za to ratownicy medyczni mają pełne ręce roboty. Zdarzało się, że prawie siłą ściągali rugbystki z boiska. Ból i zmęczenie to za mało. by rezygnować z walki. Nikt tutaj nie symuluje kontuzji – dziewczyny grają bardzo serio nie oszczędzając siebie i przeciwniczek.