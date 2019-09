Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Dla poznańskiej prokuratury „Ramzes” jest cennym świadkiem, bo obciążył kolegów z półświatka. Gdyby dostał wyrok za fałszywe zeznania, straciłby na wiarygodności. Prokuratura robi więc wszystko, by go wybronić. Mamy dokumenty, które to potwierdzają.

Darowane gwałty

„Ramzes” nie był w półświatku wielką figurą, z gangsterami związał się trochę przez przypadek. Rocznik 1987, wychowany na poznańskich Jeżycach.