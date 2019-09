1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Koalicja Obywatelska podczas konwencji w Poznaniu - Marcin Bosacki (Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. - Na 10 osób, którym próbuję dać ulotkę, siedem bierze, a z tych siedmiu jeden chce porozmawiać. I to niekoniecznie są nasi wyborcy, często to ludzie niezdecydowani - mówi Marcin Bosacki, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu w Poznaniu.