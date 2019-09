Raport „Education and Training Monitor” publikowany jest przez Komisję Europejską co roku. To opis tego, jak się miewa edukacja we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W raporcie na rok 2019 duża część poświęcona jest sytuacji nauczycieli w Polsce.

„Stosunki rządu z nauczycielami w dalszym ciągu są napięte. Niezadowalające negocjacje między rządem a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawie wynagrodzeń oraz wprowadzone w 2018 r. zmiany w Karcie nauczyciela doprowadziły do ogólnopolskiego strajku” – pisze w raporcie dotyczącym Polski Komisja Europejska.