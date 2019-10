1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Jadwiga Rotnicka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Senatu z powiatu poznańskiego. (Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. - Od senatorki PiS i jednocześnie lekarki usłyszałam, że tabletki antykoncepcyjne są nie do zaakceptowania. Bo skoro już Bozia dała, to tak powinno być - mówi Jadwiga Rotnicka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Senatu z powiatu poznańskiego.