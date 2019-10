Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Bakyt Orozbaev to Polak pochodzenia kirgiskiego, doktor fizyki i wieloletni pracownik naukowy UAM. Do Poznania przyjechał na studencką wymianę z Państwowego Uniwersytetu Kirgiskiego w Biszkeku. I został tu na stałe. Był inicjatorem powstania Polsko-Kirgistańskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie. W 2014 r. startował do poznańskiej rady miasta z komitetu Ryszarda Grobelnego, w 2018 roku - z Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego. Razem z żoną Aiperi otworzył na poznańskich Jeżycach przy ul. Szamarzewskiego knajpę z kirgiskim jedzeniem.