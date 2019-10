Hanna Urbaniak: Idziesz na wybory?

Julia Michalska-Płotkowiak: – Oczywiście. Zarejestrowałam do głosowania za granicą siebie i mojego męża. Namawiam do tego całą rodzinę i wszystkich znajomych Polaków w Londynie, żebyśmy razem poszli na wybory. Kiedyś tak do tego nie podchodziłam, ale macierzyństwo zmieniło moje spojrzenie na wiele spraw. Dzieci są naszymi najlepszymi nauczycielami. Pozbawione uprzedzeń mówią nam o tym, co jest ważne, a co nie jest. Gdy rejestrowałam się na poprzednie wybory do europarlamentu, córka zapytała mnie: mamo, dlaczego to robisz?