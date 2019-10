1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Koalicja Obywatelska podczas konwencji w Poznaniu - w środku Małgorzata Kidawa-Błońska, obok - Maciej Sytek (Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. - Ożywimy region koniński, ale do tego potrzeba współpracy nie tylko z samorządami, ale również z rządem i Brukselą. Wschodnia Wielkopolska była do tej pory z różnych względów trochę pomijana, a to może być naprawdę ciekawe miejsce do życia. I młodzi wcale nie będą musieli stąd uciekać - mówi Maciej Sytek, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu w okręgu konińskim.