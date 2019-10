4 ZDJĘCIA Napis 'J... PiS' w centrum Poznaniu - przy Warcie i moście św. Rocha. (Piotr Skórnicki)

Wybory parlamentarne 2019. Nad Wartą pojawił się wymalowany białą farbą wielki napis "J...ć PiS". - Płyty należą do skarbu państwa. To Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej dba o ich utrzymanie, a więc on powinien ten napis usunąć - zaznacza wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.