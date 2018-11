– Nie mam sygnałów, by moja misja się zakończyła bądź miała zakończyć. Pracuję nadal – mówi Dariusz Żuraw, który po zwolnieniu Ivana Djurdjevicia został tymczasowym szkoleniowcem Lecha Poznań. Będzie pracował prawdopodobnie do końca roku. 1 stycznia nowym trenerem Kolejorza może zostać Adam Nawałka. Selekcjoner, który wprowadził Polskę na Euro 2016 i tegoroczny mundial w Rosji, porozumiał się z poznańskim klubem, ale nie chce tu przyjść teraz.

Adam Nawałka i Lech Poznań poszli na kompromis

Nieoficjalnie wiadomo, że porozumienie Lecha z Adamem Nawałką rozbijało się także o datę. Lech chciał, by trener rozpoczął pracę od razu, ten jednak uparł się, by było to dopiero w nowym roku. Udało się znaleźć kompromisy dotyczące wpływu Adama Nawałki na pracę pionu sportowego Kolejorza, a nawet składu sztabu szkoleniowego. Wiele wskazuje na to, że Lech nie będzie musiał zwalniać analityków i trenera przygotowania fizycznego Andrzeja Kasprzaka, by zrobić miejsce dla współpracowników Adama Nawałki. Będą pracowali z tym szkoleniowcem, który proponował poznańskiemu klubowi aż ośmiu członków sztabu. Mieli to być: asystenci Bogdan Zając i Jarosław Tkocz, trener Gerard Juszczak, trener przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka, fizjoterapeuta Bartłomiej Spałek, analityk Dawid Zajączkowski, terapeuta ruchowy Stanisław Gadziński i psycholog Paweł Frelik. Zwłaszcza obecność psychologa jest tu istotna w wypadku problemów, w jakie regularnie wpada Kolejorz. Adam Nawałka pracę piłkarzy z psychologiem uważa za standard, za normalny trening podobny do wykonywanego na boisko.