Poniedziałkowy wieczór w Grand Palais w Paryżu miał przejść do historii. Po raz pierwszy zdecydowano się uhonorować kobietę w najstarszym i najbardziej prestiżowym piłkarskim plebiscycie prowadzonym od 1956 roku przez tygodnik "France Football".

Złotą Piłkę wygrała Norweżka Ada Hegerberg, która tylko w tym roku trzeci raz z rzędu triumfowała w Lidze Mistrzyń i pobiła rekord strzelonych goli w jednym sezonie. Skończyła rozgrywki Champions League z takim samym dorobkiem 15 trafień jak najskuteczniejszy wśród mężczyzn Cristiano Ronaldo. W wieku 23 lat napastniczka Olympique Lyon ma CV wypchane sukcesami niczym najwięksi piłkarze. Strzeliła prawie 300 goli w karierze, trzy razy sięgała po Ligę Mistrzyń i wreszcie stała się symbolem równouprawnienia w futbolu.

To ona jako pierwsza wygrała w Norwegii plebiscyt na najlepszego piłkarza bez względu na płeć. To ona jako pierwsza odebrała nagrodę dla najlepszej piłkarki UEFA, to wreszcie ona jako pierwsza wygrała Złotą Piłkę dla najlepszej kobiety na świecie.