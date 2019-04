Najpierw informacje wyciekły do mediów, a następnie, po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, klub oficjalnie potwierdził dziennikarskie doniesienia. Po sezonie opuszczą go: Łukasz Trałka, Maciej Gajos, Nikola Vujadinović, Marcin Wasielewski, Matus Putnocky i Jasmin Burić, z którymi nie zostaną przedłużone kontrakty. Z wypożyczeń do swoich klubów wrócą z kolei Vernon De Marco, Dimitris Goutas i Rafał Janicki. Wolną rękę w szukaniu pracy dostał Mihai Radut, zatem i on jest skreślony. Jest już po słowie z rumuńskim klubem Dinamo Bukareszt.

Lech planuje także sprzedanie Darko Jevticia i Roberta Gumnego, tego drugiego za spore pieniądze. Już dwa lata temu wychowanek Jan Bednarek pobił rekord transferu z polskiej ligi – przeszedł do FC Southampton za 6 mln euro. Teraz jest szansa na co najmniej podobną sumę. A Lech sprzedać musi, bo grozi mu zajęcie najniższego miejsca w tabeli od czasu zmian właścicielskich w 2006 r.