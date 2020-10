Jego życie to gotowy materiał na serial. August Zamoyski (1893-1970), jeden z najważniejszych polskich rzeźbiarzy XX w., pochodził z arystokratycznej rodziny, ale został buntownikiem z wyboru i skandalistą. Był także poliglotą, melomanem, teoretykiem i filozofem sztuki, członkiem paryskiej bohemy w barwnym okresie międzywojennym czy wytrwałym kolarzem (przejechał trasę z Paryża do Zakopanego). Wspinał się w górach i hodował bydło w Ameryce Południowej. „Poza czasem poświęconym rzeźbie – używam życia” – napisał o sobie.

I do rzeźby, i do tańca

– Dawał się pociągnąć właściwie każdemu żywemu, twórczemu impulsowi. Np. ze swoją pierwszą żoną, włoską tancerką Ritą Sacchetto, która była też jego modelką i muzą, uczestniczył w pantomimach, przygotowywał kostiumy i scenografie do jej przedstawień, Występowali wspólnie m.in. na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu. Nie bał się uczestnictwa w różnego rodzaju performance'ach. Myślę, że nawet w naszych czasach zostałby uznany za artystę odważnego – mówi Agnieszka Skalska, kuratorka wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Artysta był obywatelem świata i obieżyświatem. Jego droga z rodzinnego majątku Jabłoń na Lubelszczyźnie prowadziła przez Monachium, Berlin, Zakopane, Nowy Jork, Paryż i Rio de Janeiro, do niewielkiej miejscowości Saint-Clar-de Rivire pod Tuluzą.

Przebył też podobnie różnorodną drogę artystyczną. Najpierw był pod wpływem impresjonistów niemieckich, później obracał się w kręgach poznańskiego awangardowego i ekspresjonistycznego Zrzeszenia Artystów Bunt, w okresie zakopiańskim znalazł się w nurcie formizmu, do którego popchnął go Stanisław Przybyszewski. A zerwał z tym kierunkiem w bardzo spektakularny sposób, podczas specjalnego pokazu destrukcji swoich dzieł. Następnie, już we Francji, fascynował się naturą, realizmem, twardymi materiałami, wkroczył też w okres fascynacji sztuką antyczną. W 1940 r. artysta wyjechał do Brazylii, gdzie założył Wolną Szkołę Rzeźbiarską przy Akademii Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro.

Dzieła, filmy, zdjęcia

Gęsta biografia, frapująca osobowość i pozycja artystyczna Augusta Zamoyskiego powinny czynić go postacią znaną w Polsce. I tak właśnie było w okresie międzywojennym, jednak po wojnie, przynajmniej w naszym kraju, stopniowo popadał w zapomnienie. Wystawa daje okazję, by przybliżyć sobie twórczość Zamoyskiego i poznać go jako człowieka.

Co na niej zobaczymy? Przede wszystkim 89 rzeźb, a także pamiątki z Jabłonia, jego narzędzia rzeźbiarskie, notatki, korespondencję czy szkicowniki. Do tego ok. 90 fotografii, a także unikatowe, amatorskie filmy Zamoyskiego, pochodzące z lat 20. i 30. XX w.

– To specyficzna wystawa, swego rodzaju esej wizualny pozwalający rozłożyć opowieść o jego życiu, wielowarstwowym i wielowymiarowym. Zamoyski miał osobowość podróżnika w każdym sensie, cechował go też bardzo otwarty stosunek do swojego ciała. Zdjęcia jego samego pokazują, że pracował nad ciałem niemal jak nad rzeźbą – opowiada Agnieszka Skalska.

Wystawa jest prezentowana we wszystkich przestrzeniach wystaw czasowych muzeum, a obejmuje siedem części. Układ jest chronologiczny, a dzięki temu przejrzysty. Zwiedzanie przypomina trochę film drogi. Można prześledzić rozwój artystyczny Zamoyskiego, przyjrzeć się różnym okresom twórczości, poznać ważne zdarzenia z jego biografii, zagłębić się w jego fascynacje, podróże i w atmosferę epoki, a także przybliżyć sobie intrygujące osobowości z tamtych czasów.

– Na wystawie można zobaczyć m.in. filmy Zamoyskiego z udziałem Witkacego, a także dokumentujące życie paryskiej bohemy, w tym takich osobistości sztuki, jak Louis Marcoussis, Alicja Halicka, Max Jacob czy Marc Chagall. Fotografie przedstawiają też rzeźby w kontekstach pracowni Zamoyskiego oraz ludzi, którzy są przez niego portretowani. Ciekawostką są zdjęcia rzeźb zniszczonych przez artystę w 1923 r., kiedy pożegnał się z formizmem, jak sam to określił – wylicza Agnieszka Skalska.

Zobaczymy również filmy Zamoyskiego pokazujące życie majątku Jabłoń i fotograficzne pejzaże Lubelszczyzny, ale też filmową i fotograficzną dokumentację jego licznych podróży po Francji i Włoszech ze śpiewaczką Maneta Radwan, z którą związał się po rozstaniu z Ritą Sacchetto. Maneta była nie tylko towarzyszką podróży i ukochaną, ale także muzą Zamoyskiego.

– Wśród rzeźb prezentowanych na wystawie mamy przewagę portretów, a najbardziej monumentalne są akty. Z kolei dzieła z końcówki życia, prezentowane w części wystawy zatytułowanej „W stronę sacrum”, są bardzo dynamiczne i nieoczywiste. To m.in. przedstawienia niesienia krzyża, wniebowstąpienia oraz zmartwychwstanie. Tę ostatnią Zamoyski projektował jako swój nagrobek – opowiada Agnieszka Skalska.

Wystawa „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu” będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Poznaniu od 18 października do 13 grudnia.

Ekspozycja jest współorganizowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach PROJEKTU ZAMOYSKI 2017-2021.