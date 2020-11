Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Debata „W stronę miasta-gąbki. Jak zatrzymać wodę w Poznaniu?”, której organizatorem była „Gazeta Wyborcza” w Poznaniu, a partnerem Aquanet, odbyła się w ubiegłym tygodniu. Jednym z głównych tematów będzie gospodarka wodą, która urasta do jednego z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają polskie miasta.

Prof. Anna Januchta-Szostak, wykładowczyni Politechniki Poznańskiej, ekspertka w dziedzinie retencji i gospodarki wodnej podkreślała: - Musimy zacząć leczyć przyczyny choroby, a nie jej objawy. Świadomość społeczna Polaków stopniowo rośnie. Sytuacja zmusza nas do tego, żeby zrozumieć, czym jest retencja i dlaczego jest nam potrzebna. Mam wrażenie, że większość ludzi kojarzy retencję z dużymi zbiornikami wodnymi, tymczasem jest to zaledwie 6 proc. objętości średniego rocznego odpływu. Dlatego bardzo ważna jest mała i mikroretencja - gromadzenie wody w ogrodach deszczowych, na zielonych dachach czy w beczkach.

Czas przywyknąć do zalanych boisk i parków

Goście debaty tłumaczyli, że musimy przyzwyczaić się do tego, że woda będzie pojawiała się w miejscach, w których dzisiaj jej nie widujemy, np. na placach zabaw lub boiskach szkolnych. Podkreślali, że zdecydowanie taniej jest raz na kilka lat posprzątać boisko po zalaniach niż budować zbiorniki retencyjne. Choć i te mają powstawać. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przytaczał przykład Niemiec, gdzie przy placach zabaw umieszcza się tablice z informacją, że jest to teren zbierania wód opadowych, który tymczasowo jest wykorzystywany jako plac zabaw.

- Dziś wystarczą dwie kałuże na boisku, żeby w mediach społecznościowych zawrzało. Musimy pokazać, że jest to coś normalnego - mówił prezydent Jaśkowiak.

To nie zmienia jednak faktu, że wiele polskich miast, jak chociażby Warszawa, nie radzi sobie z nawalnymi deszczami, bo nie są dostosowane do takich zjawisk atmosferycznych. - W naszych miastach mamy albo parki, albo powierzchnie uszczelnione - zwracał uwagę Paweł Chudziński, prezes spółki wodociągowej Aquanet. - To olbrzymi problem. Nie można oczekiwać, że sytuacja poprawi się z roku na rok. Po drugie, nie można też oczekiwać, że przy tym poziomie zabetonowania wszystkich powierzchni ktokolwiek zbuduje system, który nigdy nie będzie powodował wylań, zalań czy powodzi. Miasta będą zalewane przez przynajmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, dopóki ich nie rozszczelnimy.

Poznań wciąż na końcu stawki

Podczas tegorocznego kongresu Open Eyes Economy Summit został opublikowany raport Water City Index 2020. Eksperci ocenili, jak jest realizowana polityka wodna we wszystkich miastach w Polsce. Poznań zajął ósme, czyli ostatnie miejsce, spośród wszystkich badanych metropolii.

REKLAMA

- Należy uderzyć się w piersi. Zarówno ja, jak i mój poprzednik, w pierwszym okresie sprawowania urzędu, nie potraktowaliśmy tego problemu priorytetowo. Mniej więcej 2 lata temu stwierdziliśmy, że trzeba opracować rozwiązanie systemowe. Są to dwudziestoletnie, a może nawet dłuższe zaniechania - przyznaje prezydent Jacek Jaśkowiak. - Jestem przekonany, że przy rozwiązaniach, które przyjęliśmy, bardzo szybko znajdziemy się na szczycie rankingu i będziemy wyznaczać standardy.

Będą dopłaty i podręczniki dla mieszkańców

Poznań przygotowuje już program, który ma zachęcać do łapania deszczówki na posesjach prywatnych. Będzie nosił nazwę "Bądź eko. Łap wodę". - Prowadzimy spotkania z mieszkańcami i działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach, gdzie uczymy budowania ogrodów deszczowych i rozszczelniania chodników. Przez to zainteresowanie programem dotacyjnym jest coraz większe - mówiła Magdalena Żmuda, dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Miasto jest w trakcie opracowywania podręczników, które będą przeznaczone dla właścicieli domów jednorodzinnych, deweloperów, zarządców budynków użyteczności publicznej oraz osób zajmujących się budową dróg. Dowiedzą się z nich, jak ograniczyć odpływ wody do kanalizacji deszczowej, a także jak budować, by móc później retencjonować wodę na nieruchomości.

Miasto zaczyna więc od uruchomienia tzw. małej retencji, czyli zachęca do zbierania deszczówki na własnych posesjach. - W ten sposób dowiemy się, na ile powinniśmy budować nowe zbiorniki retencyjne w skali całego miasta czy konkretnej dzielnicy. Chcemy uniknąć sytuacji, kiedy wybudujemy wielki zbiornik, a później, gdy zainicjujemy retencję na poziomie mikro, okaże się, że zbiornik będzie stał pusty - tłumaczył Chudziński.

Tylko 20 proc. opłat trafi do samorządów

Podczas debaty poruszono także kwestie rządowego planu przeciwdziałania skutkom suszy. - Jest w nim bardzo dużo rzeczy i złych, i dobrych - mówiła prof. Szostak. Chwaliła m.in. zapis dotyczący zmiany udziału powierzchni biologicznie czynnej, która ma wynosić co najmniej 30 proc. ogólnej powierzchni działki, z czego 15 proc. musi stanowić glebę.

REKLAMA

- To bardzo utrudni deweloperom zabudowywanie działek śródmiejskich w pełni, np. podziemnymi parkingami. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej też jest bardzo potrzebna, ponieważ może zahamować proces uszczelniania miast. Właściciele powinni mieć wybór - albo zatrzymają deszczówkę na swoim terenie i będą mieli zapas darmowej wody, np. do spłukiwania toalet, albo będą ponosić koszty rekompensacji retencyjnej, czyli zagospodarowywania wody gdzie indziej - dodaje prof. Szostak.

Niemniej projekt nie dotuje samorządów w takim zakresie, w jakim ich zdaniem jest to konieczne. - W propozycji projektu 80 proc. tej opłaty ma przechodzić na rzecz Wód Polskich, a tylko 20 - do samorządu. To jest bardzo mała kwota. Właściwie proces inwestycyjny przy tych środkach jest niemożliwy - mówiła Magdalena Żmuda.

Również prezydent miasta Jacek Jaśkowiak podkreślał, że działania na rzecz retencji będą musiały obciążyć miasto i mieszkańców. Szacuje się, że wdrożenie planu zatrzymywania wody w Poznaniu wyniesie 2,1 mld zł.

Poznań może stać się miastem wodnym?

Obecnie miastem - o którym można powiedzieć, że wyznacza w Polsce standardy, jeśli chodzi o retencjonowanie wody - jest Bydgoszcz.

- Stworzono tam system zagospodarowywania wód opadowych, który obejmuje nie tylko domy jednorodzinne, ale też parkingi, place i drogi. Bardzo dobra współpraca ma miejsce między miastem a miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym. Świetnie jest też prowadzona akcja edukacyjna. W Bydgoszczy tytuł "miasta-gąbki" jest już bardzo dobrze rozumiany przez mieszkańców - mówiła Kalina Olejniczak, dziennikarka portalsamorządowy.pl i aktywistka miejska.

To model, do którego Poznań będzie dążył. Powstaje jednak pytanie, czy miasto pełne zieleni jest do końca pożądane. W końcu im bardziej rozległe, tym bardziej kosztowne w utrzymaniu, jeśli chodzi o kanalizację czy transport.

- Jest możliwe połączenie połączenia miast zwartych i zielonych - zapewniała prof. Szostak. - Ale musimy myśleć o zagospodarowaniu wielofunkcyjnym. Każdy patrzy dziś na swój fragment odpowiedzialności i kompetencji. Zapominamy, że na jednym ogniu można upiec kilka pieczeni i wykorzystać planowane inwestycje, by zrealizować również inne cele.