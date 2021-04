W drugiej edycji akcji Supermiasta i Superregiony zaprosiliśmy Was do rozmowy o przyszłości: o tym, jak kształtować przestrzeń miejską, jakie inwestycje są kluczowe dla rozwoju i wygody mieszkańców, jak poprawiać funkcjonowanie lokalnych społeczności. Spośród nadesłanych propozycji, ułożyliśmy listy 12 wyzwań dla Poznania i 12 dla Wielkopolski. W głosowaniu (trwa na poznan.wyborcza.pl do 3 maja) chcemy wyłonić po siedem najważniejszych. Każdy oddany głos to kod do prenumeraty wyborczej.pl za 1 zł.

Wyzwania dla Poznania

Cząstkowe wyniki głosowania wskazują, że najistotniejszą kwestią dla poznaniaków jest ekologia. W zestawieniu 12 wyzwań to właśnie hasło "Naprawdę zielone miasto" zajmuje pierwsze miejsce. Co się za nim kryje? Postulat opracowania konkretnego, przejrzystego harmonogramu walki ze smogiem i mierzalnych, osadzonych w czasie celów w tym zakresie oraz przemyślanej, przejrzystej i czytelnej dla mieszkańców polityki związanej z zielenią w mieście (wycinki i nasadzenia). Kompleksowy i efektywny program odzyskiwania wody. Zapewnienie prawdziwie zrównoważonego transportu, nowych parków i skwerów w miejscach wskazanych we współpracy z mieszkańcami miasta.

W liście do redakcji pan Michał dorzuca do tego jeszcze: "1. Wykorzystanie miejskich nieużytków na zieleń nieurządzoną 2. Wykup terenów zielonych od prywatnych właścicieli 3. Zwiększenie liczby stawów, odkopanie strumieni w mieście 4. Priorytet dla zbiorkomu (linie tramwajowe na os. Kopernika, Strzeszyn oraz do Dworca Poznań Wschód) 5. Instytucja kultury (miejska) na każdym osiedlu. 6. Neutralność klimatyczna Poznania do 2040 r. 7. Wyznaczenie nowych użytków ekologicznych na terenie miasta."

Park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

Pan Wojciech dodaje: "Chciałbym zgłosić pomysł stworzenia ogrodów miejskich dla każdej dzielnicy. Nie mam tu na myśli skweru, parku czy zieleńca, ale odwołujące się do przedwojennej praktyki tworzenie miejsc rekreacji w zieleni umożliwiających różnorodną aktywność fizyczno-sportową mieszkańców miast ogrodów. Wraz z ogromnym zapotrzebowaniem dostosowywania się miast do zmian klimatycznych, pomysł ogrodów miejskich powinien jak najpełniej odpowiadać dzisiejszym oczekiwaniom, zarówno poprzez uzupełnianie zurbanizowanej tkanki miasta skupiskami zieleni wysokiej, a także w zakresie zapewnienia retencji wody opadowej, np. za pomocą ogrodów deszczowych."

Kolejne wyzwania - według ich popularności - to:

"Niech metropolia rośnie w siłę" (większa integracja Poznania i ościennych gmin to sukces gospodarczy, magnes dla inwestorów i nowych mieszkańców),

"Koniec z wykluczeniem" (edukacja równościowa w szkołach, przedszkolach, na uczelniach, w urzędach i instytucjach samorządowych; realne wsparcie dla mniejszości),

"Mądra szkoła" (taka, która troszczy się o każdego ucznia, w wymiarze wiedzy, kondycji psychicznej i fizycznej, rozwoju zainteresowań, zdobywania kompetencji społecznych);

"Koniec dominacji kierowców" (ulice i chodniki - równe i szerokie - przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, redukcja liczby aut w centrum);

"Poza centrum też ma być dobrze" (dobra komunikacja miejska, fajne przestrzenie wspólne na osiedlach, łatwy dostęp do usług, kultury, edukacji);

"Poznań na wysoki połysk" (żadnych śmieci na chodnikach, żadnych przepełnionych pojemników; kompleksowy system zagospodarowania odpadów);

"Studencie, zostań!" (silny Akademicki Poznań - wspólna oferta uczelni i miasta dająca konkretne perspektywy na pracę i mieszkanie, zawierająca system konkretnych benefitów);

"Odbudowa po pandemii" (stworzenie i realizacja programu odnowy gospodarki, wsparcie dla branż, które najbardziej ucierpiały);

"Zdrowe miasto" (efektywne pogramy profilaktyczne dla wszystkich grup wiekowych, programy szczepień, edukacja zdrowotna w szkołach);

Miasto obywatelskie (łatwy dostęp do informacji o działaniach samorządu, powszechne konsultacje, rzeczywisty wpływ na podejmowane przez urząd decyzje);

Miasto pisarzy (stwórzmy europejski festiwal literacki, który przyciągnie do Poznania uznanych twórców i rzesze ich fanów).

Wyzwania dla Wielkopolski

Droga ekspresowa S11, zachodnia obwodnica Poznania Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

Tu na pierwszym miejscu jest wyzwanie "Cały region w ekspresówkach". Chodzi tu o równomierny rozwój województwa dzięki wybudowaniu szybkich, bezpiecznych i bezkolizyjnych połączeń drogowych. Najważniejsze inwestycje to teraz S11, która prowadzi od Kępna przez Ostrów Wlkp., Jarocin, Poznań, Oborniki, Chodzież, Piłę, Jastrowie i Okonek – w stronę Koszalina i Kołobrzegu, S10 (na północy regionu, od granicy z woj. zachodniopomorskim przez Piłę i Wyrzysk), S12 (na południu, od granicy z woj. lubuskim – przez Leszno, Gostyń, Jarocin, Pleszew, Kalisz - do drogi S8 k. Sieradza w Łódzkiem) i S25 (na wschodzie, od Skulska – przez Ślesin i Konin – do Kalisza).

Jeden z czytelników podkreśla: "Niewątpliwie priorytetem jest droga S11. Jednak należy walczyć o to, aby jej rozbudowa zaczynała się od najbardziej zatłoczonych odcinków, czyli od Poznania w kierunku Obornik wraz z obwodnicą Obornik, następnie okolice Piły. Potem trzeba wraz z obwodnicami sukcesywnie łączyć te odcinki oraz od Kórnika do Ostrowa Wielkopolskiego i dalej. Niestety słychać zapowiedzi, że ma być odwrotnie. Bardzo ważne też są północna i wschodnia obwodnica Poznania, drogi dojazdowe do obwodnic. Na przykład wybudowanie wspólnie z Poznaniem nowej ulicy Obornickiej oraz rozbudowa drogi przez Swarzędz do S5 do standardu drogi ekspresowej. Nie wiem czy władze województwa mogą wesprzeć miasto Poznań w budowie trzeciej ramy, ale jeżeli tak, to byłoby to też bardzo ważne."

Ale na drugim miejscu - znów ekologia: wyzwanie "Zielona Wielkopolska na wschodzie" (koniec kopalni węgla w Koninie do 2030 r., skuteczna przemiana miasta w sferze społecznej, powstrzymanie suszy).

Pan Przemysław dodaje do tego: "Zatrzymać stepowienie. Postawić na naturalną retencję. Zmiany klimatyczne grożą naszemu województwu mającemu rolniczy charakter katastrofą związaną z suszami i utrzymującymi się okresami niedoboru wody. Sposobem na walkę z tym zjawiskiem jest mała retencja, lecz nie retencja betonowa, którą proponują nam rządzący, a retencja naturalna. W średniowieczu Wielkopolska słynęła ze swoich jezior, rozlewisk, bagien i mokradeł. Pora skończyć z osuszaniem i pozwolić na naturalne odtwarzanie się terenów magazynujących wodę. Torfowisk, starorzeczy."

Kolejne miejsce w wojewódzkiej odsłonie plebiscytu zajmują takie wyzwania:

"Postawmy na kolej" (budujemy drugi tor z Poznania do Piły, odbudowujemy linię Śrem - Czempiń - Poznań oraz Międzychód - Sieraków - Szamotuły - Poznań);

"Nowocześnie leczymy" (budowa nowego ośrodka protonoterapii dla chorych na raka, u których konwencjonalne leczenie nie może być prowadzone);

"Wielkopolska dla rowerzystów" (zbudujmy zintegrowaną sieć dróg rowerowych, łączących takie atrakcyjne miejsca, jak Gniezno, Kalisz, Szlak Piastowski czy Puszcza Notecka).

"Elektrownia atomowa w Koninie" (to szansa na rozwój, miejsca pracy, budowę nowych dróg, inwestycje na uczelniach);

"Wybieramy wodór" (Wielkopolska liderem, jeśli chodzi o inwestowanie w badania naukowe i nowe technologie wykorzystujące wodór);

"Koniec z wykluczeniem" (mieszkańcy spoza aglomeracji także uczestniczą w życiu społecznym przez łatwy dostęp do komunikacji, edukacji, kultury i usług);

"Edukacja obywatelska" (wzmocnienie społeczności lokalnych, stworzenie systemu lokalnych banków żywności, programów wsparcia wolontariatu);

"Jednocyfrowe bezrobocie" (aktywizacja zawodowa młodych, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, kobiet i mężczyzn w wieku 50+);

"Budujemy kulturę" (nowa siedziba dla Filharmonii Poznańskiej, muzeum w Lesznie, Muzeum Instrumentów Klawiszowych w Kaliszu wraz z salą dla filharmonii);

"Cyfrowa nauka w całym regionie" (program inwestycji w nowoczesne nauczanie; budowa Ośrodka Doradztwa Nauczycieli w Poznaniu wraz z biblioteką).

Z listów czytelników

Jadwiga: "Mamy zielone tramwaje, niech całe miasto będzie jeszcze bardziej zielone. Rekultywacja starych terenów zielonych, tworzenie nowych przestrzeni zielonych, odnowa parków, skwerów, niedopuszczenie do zmiany terenów zielonych w blokowiska/betonowiska, rozwój miasta w zgodzie z naturą."

Włodzimierz: "Jednym z ważnych (być może nie najważniejszym) problemem komunikacji jest brak kolei »obwodowej« z przystankami na przedmieściach miasta oraz przylegającymi do nich parkingami. Drugi problem związany z komunikacją to potrzeba przywrócenia funkcji Dworca Głównego."

Ryszard: "Aby nasz piękny Poznań stał się bardziej europejski, a region atrakcyjny turystycznie, należy połączyć trzy priorytetowe wyzwania. 1. Starówka powinna być wizytówką miasta i regionu, wszystkie uliczki wychodzące ze Starego Rynku powinny mieć charakter deptaku, gdzie dominować będą gastronomia, kultura, kontakty społeczne. 2. Silny Akademicki Poznań przyciągający młodzież z Europy i świata. 3. Jak najszybciej budowa drogi ekspresowej S 11."

Aleksandra: "Najważniejsze jest, aby Poznań był miastem, w którym chce się żyć i do którego chce się powracać. Aby Poznań był miastem, z którego dumni są jego mieszkańcy i który inspiruje przyjezdnych. Najważniejsze jest, aby Poznań, ale też cała Wielkopolska zapewniała swoim mieszkańcom i przyjezdnym wysoką jakość życia, czyste powietrze, proste chodniki, odrestaurowane kamienice, bezpieczeństwo - także to energetyczne, zatrudnienie oraz spełnienie."

