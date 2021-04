Od półtora roku kierowcy mogą już jeździć przez całą Wielkopolskę drogą ekspresową S5 – od Rawicza aż za Gniezno. Budowa prowadzona przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad była dofinansowana z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko dzielonego w Warszawie. Teraz wszyscy czekamy, kiedy rozpoczną się prace na drugiej tak długo wyczekiwanej drodze S11 - od Kępna przez Ostrów Wlkp., Poznań, Oborniki i Piłę w stronę Szczecinka w woj. zachodniopomorskim.

Nieco w cieniu tych największych inwestycji sporo dzieje się także na drogach wojewódzkich, które również mają duże znaczenie dla mieszkańców całego regionu. Obecnie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu prowadzi (albo przygotowuje do realizacji) 10 zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Z kolei w 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. zakończono cztery takie inwestycje.

Łączna wartość tych projektów wynosi prawie 593 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 456 mln zł. Dzięki nim przybędzie ponad 16 km nowych dróg wojewódzkich, w tym dwie obwodnice, jeden most, a 94 km dróg zostaną rozbudowane. W sumie w ramach WRPO 2014-2020 do tej pory dofinansowanie otrzymało 29 zadań na drogach wojewódzkich o łącznej wartości ok. 742 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 583 mln zł.

Sprawny dojazd do S5

Skoro już zatem mamy dwupasmową drogę S5, to teraz kluczowe jest usprawnienie dojazdu do niej. Na początku kwietnia podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306, od Buku do skrzyżowania właśnie z „piątką”. Pierwszy odcinek, liczący 3,7 km w samym Buku, został zaplanowany do realizacji w latach 2021-2023. Cała inwestycja kosztować będzie prawie 15 mln zł, z czego 12 mln zł to wsparcie z Unii.

Równolegle trwa jeszcze postępowanie przetargowe dla drugiego fragmentu tej drogi o długości 8,6 km w granicach gminy Stęszew. Zgłosiły się cztery firmy i teraz trzeba wybrać zwycięzcę. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r., która obejmowała rozbudowę wojewódzkiej nr 306 - od skrzyżowania z S5 do drogi wojewódzkiej nr 431 w Dymaczewie. Na tę inwestycję przypadło prawie 23 mln zł wsparcia z funduszy unijnych.

- Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu droga nr 306 ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie - mówi Kinga Heydrych, zastępczyni dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Inwestycje w każdym przypadku obejmują wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, a także przebudowę m.in. poboczy i zjazdów oraz skrzyżowań. Do tego dochodzi budowa kanalizacji deszczowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach dla pieszych.

Oprócz zakończonej inwestycji na pierwszym fragmencie drogi nr 306 koło Stęszewa kierowcy mogą już korzystać z rozbudowanej drogi wojewódzkiej nr 194 od Wyrzyska do miasta Osiek nad Notecią na północy Wielkopolski (ponad 4 km, dofinansowanie unijne ok. 20 mln zł). Rozebrano także stary most na Warcie w Międzychodzie, gdzie już mieszkańcom służy nowy obiekt. Wreszcie rozbudowano drogę wojewódzką nr 123 na odcinku Huta Szklana - droga krajowa nr 22 w miejscowości Przesieki w północno-zachodniej części regionu (17,5 km, wsparcie z UE to prawie 64 mln zł).

Obwodnica Wronek i budowa mostu w Rogalinku

Jednym z najważniejszych zadań na ten rok jest ciąg dalszy budowy 5-kilometrowej obwodnicy Wronek. Czekają na nią mieszkańcy miasta, gdzie znajdują się dwie duże fabryki sprzętu AGD. Tym samym Wronki są rozjeżdżane przez tiry.

- Rozpoczęliśmy tę inwestycję, gdy zaczynała się pandemia. Mieliśmy obawy, bo nikt nie wiedział, jak to się wszystko potoczy. Cieszymy się, że budowa idzie zgodnie z planem – podkreśla Wojciech Jankowiak, wicemarszałek woj. wielkopolskiego.

Budowa obwodnicy Wronek WZDW

Budowa jest mniej więcej w połowie. Wykonano część prac ziemnych, a także jedno ze skrzyżowań i rondo w Smolnicy. Inwestor ma już za sobą montaż zbrojenia płyty na wiadukcie nad linią kolejową oraz prace przygotowawcze do mostu nad Wartą. Budowa obwodnicy ma się zakończyć w 2022 r., a w tym przypadku unijne wsparcie wynosi ponad 66 mln zł.

Trwa też budowa nowego mostu w Rogalinku na drodze wojewódzkiej nr 431, między Mosiną a Kórnikiem. Na połowę kwietnia zaawansowanie robót wynosi tu niecałe 20 proc. Do tej pory wykonano m.in. dojazd do obiektu i kanalizację deszczową od strony Mosiny, usunięto kolizje telekomunikacyjne i zakończono wykonywanie podpór obiektu. Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla mieszkańców południowej części powiatu poznańskiego. Dofinansowanie z funduszy unijnych przekracza 51 mln zł.

Budowa mostu w Rogalinku WZDW

Niedaleko trwa także rozbudowa tej samej drogi nr 431 na odcinku Świątniki–Mieczewo. To krótki odcinek o długości 2,5 km i wsparciu z Unii w wysokości prawie 5 mln zł.

Gostyń czeka na pozwolenie

Największą prowadzoną przez WZDW inwestycją jest budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi nr 434, która od Kórnika, przez Śrem i Gostyń prowadzi w stronę Rawicza. Budowa 8,4 km fragmentu kosztować będzie ponad 117 mln zł, w tym ok. 85 mln zł to udział finansów z Brukseli. Pierwszy odcinek łączący przyszłą obwodnicę z istniejącym układem drogowym wybudowano w 2020 r.

- Również w ubiegłym roku zakończył się etap dokumentacyjny dla kolejnego odcinka w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie czekamy na uzyskanie tzw. decyzji ZRID, żeby w 2021 roku rozpocząć roboty budowlane - tłumaczy zastępczyni dyrektora WZDW. Cała obwodnica powinna być gotowa do 2023 r.

Trwa także rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice, między Środą Wlkp. a Wrześnią (9,5 km, prawie 15 mln zł z UE). Kontynuowana jest też modernizacja drogi wojewódzkiej nr 305 w dwóch miejscach. Pierwszy dotyczy odcinka od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego (ponad 8 km i 15 mln zł z Unii), a drugi fragment prowadzi od miejscowości Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (1,7 km, wsparcie z UE ponad 10 mln zł).

Kolejne drogi na celowniku

W planach jest także rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w południowo-wschodniej Wielkopolsce - od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 (prawie 7 km, ponad 35 mln zł z Unii). Na liście jest również budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 260 z krajową „piętnastką” w Gnieźnie (2,2 km i 17 mln zł z UE). To ułatwi dojazd w stronę Powidza. Ale to nie wszystko.

- W marcu tego roku złożyliśmy wnioski o unijne dofinansowanie dla kolejnych projektów - mówi Kinga Heydrych z WZDW.

Chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 Sowia Góra-Międzychód i nr 190 Krajenka-Wysoka (początek zaplanowanej etapami inwestycji). Kontynuowana ma być rozbudowa drogi nr 431 na odcinkach: Rogalin-Świątniki oraz Mieczewo-Kórnik, nr 441 Miłosław-Borzykowo (inwestycja podzielona na trzy zadania) oraz nr 444 (droga krajowa nr 25-Szklarka Myślniewska, etap I).

Jak widać, to wiele mniej spektakularnych inwestycji niż największe „eski”. Ale bez modernizacji tej sieci nie poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy na drogach wojewódzkich, które są ważne dla lokalnych społeczności.