W historii poznańskiego lotniska Ławica to wyjątkowy rok. 77 kierunków na trasach regularnych i czarterowych – takiego wyboru pasażerowie jeszcze nie mieli. A przy tym zyskaliśmy możliwość bezpośredniej podróży w naprawdę egzotyczne miejsca. I to nawet zimą.

Od tego roku poznaniacy spragnieni wypoczynku na plaży, nurkowania, lub ciekawi piramid w Gizie mają do wyboru aż trzy kurorty w Egipcie. Do Hurghady i Marsa Alam dołącza Sharm El Sheikh.

Miasto Sharm el Sheikh położone jest na południu półwyspu Synaj. Kurort słynie z jednych z najpiękniejszych raf koralowych na świecie. Nic dziwnego, że kierunek ten wybierają chętnie miłośnicy nurkowania i snorkelingu. Jest tu aż około 250 raf koralowych, w czasie podmorskich wypraw można zobaczyć ponad 1000 gatunków niezwykłych kolorowych ryb. Z tutejszych portów można udać się też na wyprawę do ciekawych wraków, w tym jednego z najpopularniejszych na świecie – SS Thistlegorm.

Egipskie władze zapewniają, że postawiony w ostatnich latach betonowy mur otaczający kurort na Synaju pomoże uratować turystykę podkopaną przez lata chaosu, zagrożenia terrorystycznego i pandemię koronawirusa. Licząca 36 km, zbudowana z kilkumetrowych betonowych płyt konstrukcja oddzielająca miasto od otaczającej je pustyni ma sprawić, że goście będą czuć się tu bezpiecznie.

Wyspy Kanaryjskie samolotem z Poznania

Wyspy Kanaryjskie to doskonały w każdej porze roku. I może najmniej przyjemnie jest tu właśnie latem, kiedy panują największe upały. Zimą jest tu przyjemna temperatura ok. 20 stopni, więc doskonałe warunki, jeżeli chcemy wakacje spędzać aktywnie. A przy tym nic nie stoi na przeszkodzie, by poodpoczywać przy basenie. Jeśli wybierzemy się na Teneryfę właśnie zimą największe wrażenie zrobi bujna roślinność w północnej części wyspy. Za to na południu będzie cieplej. Niesamowite agawy, występujące tylko na Maderze i Wyspach Kanaryjskich draceny smocze czy gigantyczne kilkunastometrowe figowce robią niezwykłe wrażenie. A miłośnicy flory na pewno nie będą zawiedzeni wizytą w ogrodzie botanicznym w Puerto de La Cruz. Z Poznania samoloty latają też na Fuerteventurę. To doskonały wybór, kiedy wolimy plaże – Fuerteventura słynie z naturalnych szerokich plaż – jest ich tu aż 150. Ze względu na silne wiatry wyspa jest odpowiednim miejscem do uprawiania kitesurfingu i windsurfingu.

Doskonałym miejscem na wakacje niezależnie od pory roku jest także Maroko. Z Poznania możemy polecieć do Agadiru. W tętniącym życiem kurorcie znajdziemy i piękne plaże, ciekawe zoo, croco park, a w nim ok. 300 okazów krokodyli, charakterystyczny suk – wielki targ, na którym kupimy prawie wszystko i liczne atrakcje w okolicy.

Egzotyczne nowości na zimę z Ławicy

Od listopada i grudnia z Poznania ruszają prawdziwie dalekie połączenia: na Zanzibar, Dominikanę, do Meksyku i Bangkoku.

Ten pierwszy to kierunek dla miłośników sportów wodnych, wielbicieli pięknych plaż i kąpieli. Na Zanzibarze niezależnie od pory roku temperatury wahają się wokół 30 st. C, nie ma więc znaczenia, który miesiąc wybierzemy na wyjazd. Podobnie jest na Dominikanie. Tam prócz wypoczynku na plaży możemy także zwiedzić Santo Domingo – stolicę wyspy z wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO zabytkową dzielnicą. Znajduje się tam ponad 300 historycznych budynków, w tym katedra Najświętszej Maryi Panny, czyli pierwsza katolicka katedra Ameryki.

Dla osób chcących połączyć zwiedzanie i odpoczynek idealnym wyborem będzie Meksyk. W styczniu jest tu 26 stopni, latem 29. A w programie wycieczek m.in. Chichen Itza – prekolumbijskie miasto założone przez Majów, wpisane w roku 1988 na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2007 roku ogłoszone jednym z siedmiu nowych cudów świata. Zobaczymy w nim m.in. piramidę Kukulkan, obserwatorium astronomiczne, największe w Mezoameryce boisko do gry w pelotę, Świątynię Wojowników, grupę Tysiąca Kolumn i Świątynię Jaguara...

Także Tajlandia – z Poznania polecimy do Bangkoku – oferuje możliwość połączenia wycieczki objazdowej i wypoczynku na plaży.