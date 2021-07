Po przerwie spowodowanej pandemią na poznańskie lotnisko Ławica wracają samoloty. W tym roku port oferuje aż 49 tras na liniach regularnych i 33 trasy, na których latają samoloty czarterowe. - Połączeń mamy więcej niż kiedykolwiek. Ważne są dla nas zwłaszcza kierunki egzotyczne, tak popularne w sezonie jesienno-zimowym, bo to dla lotniska sezon tzw. niski - mówi Grzegorz Bykowski, wiceprezes Ławicy.

W letnie wakacje najpopularniejsze są kraje basenu Morza Śródziemnego. - Te wypoczynkowe kierunki radzą sobie, jak na koniec pandemii, nawet bardzo dobrze - jest lepiej niż w rekordowym 2019 r. - mówi Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow Tour. - W tym roku objazdowe wycieczki nie cieszą się specjalną popularnością, bo jednak ludzie trochę się jeszcze obawiają, więc wolą relaksować się na plaży. Samolotami czarterowanymi przez Rainbow można lecieć z Poznania do siedmiu miejsc w Grecji, dwóch w Turcji i Egipcie, a także do Hiszpanii, Tunezji, Czarnogóry i Albanii.

Lotnisko Poznań Ławica. Inauguracja połączeń z Poznania do Madrytu, linii Ryanair ŁUKASZ CYNALEWSKI



Z Poznania lecieć możemy aż na cztery chorwackie lotniska: do Puli na półwyspie Istria, Dubrownika, Zadaru i Splitu. Teoretycznie można tam jechać samochodem, ale zajmuje to dwa dni, a samolotem - jakieś dwie i pół godziny. W Chorwacji można wylegiwać się na skalistych wybrzeżach, żeglować, popłynąć promem między wyspami, albo wybrać się przez Adriatyk do Włoch.

Nowością w rozkładzie lotów z Ławicy są Saloniki i Kefalonia w Grecji. Mniej znana Kefalonia to największa wyspa w archipelagu Wysp Jońskich, słynąca z wyjątkowo pięknych plaż i urokliwych wiosek.

LOT-em natomiast polecimy z Poznania do Tirany w Albanii. Kierunek ten zyskuje popularność ze względu na wciąż małą liczbę turystów i korzystne ceny.

Typowo wakacyjnym miejscem jest też Almeria w hiszpańskiej Andaluzji ze wspaniałymi, stosunkowo pustymi plażami. Tam też dolecimy z Ławicy. Z kolei połączenia do Antalyi w Turcji obsługuje linia Corendon. Z Poznania wybrać się też można do egipskiego Sharm el Sheikh, królestwa sportów wodnych i golfa nad brzegiem Morza Czerwonego.

Dreamlinerem z Ławicy z Rainbow

Do egzotycznych rajów chętniej latamy zimą, gdy u nas plucha, a tam można się wygrzać w słońcu. - Ten rok jest jednak wyjątkowy, bo zwykle zainteresowanie takimi kierunkami kończyło się koło Wielkanocy, a w tym roku samoloty na tych trasach nadal latają pełne. Dzieje się tak również dlatego, że w tych krajach nie ma żadnych obostrzeń związanych z epidemią, także dla osób, które nie mają świadectwa szczepień - mówi Szczechura. - Teraz do Meksyku i na Dominikanę latamy z Katowic i z Warszawy, ale jesienią biuro uruchamia bezpośrednie połączenia czarterowe z Poznania nie tylko do Cancun w Meksyku i na Dominikanę, ale również do Tajlandii i na Kubę. Połączenia będą obsługiwane szerokokadłubowym dreamlinerem.

Alejandro Guillermo Palomeque pochodzi z Meridy koło Cancun, ale od prawie czterech lat mieszka w Poznaniu. Zdał maturę (po polsku!) w poznańskim „Paderku’’, a teraz studiuje na UAM kierunek prawno-ekonomiczny. Alejandro już teraz się cieszy, że - dzięki nowym połączeniom - będzie mógł na Boże Narodzenie i ferie zimowe polecieć do domu. - Liczę, że bilety na sam przelot też będą dostępne - mówi Alejandro. - Wtedy również moja rodzina będzie mogła łatwo odwiedzić mnie w Poznaniu, bo stąd lot do Cancun to tylko dziesięć godzin.

Alejandro zachęca Polaków do odwiedzania Meksyku Alejandro Guillermo Palomeque

Alejandro zachęca też innych do odwiedzenia Meksyku: - Miło będzie choć na chwilę uciec od surowej zimy do tropikalnych palm na Morzem Karaibskim, gdzie są przepyszne tacos, nachos i tequila, a Cancun i Playa del Carmen słynną z przezroczystej wody i białego piasku. Trochę na południe leży Tulum, mityczny port Majów, gdzie prekolumbijskie budowy na klifach naprawdę robią wrażenie, a wieczorami to jedna ze światowych stolic hipsterów. Mamy też Chichen Itza - miasto Majów i jeden z cudów świata. Na Jukatanie nie mamy rzek, ale mamy mnóstwo cenotes. To akweny w podziemnych jaskiniach, w których można nurkować. Majowie nazwali je drzwiami do innego świata.

Azja na razie zamknięta

Dominikana też słynie z rajskich krajobrazów i białych plaż. Jej stolicą jest Santo Domingo, w 1990 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dominikana jest bardzo zróżnicowana geograficznie - są tu góry i piaszczyste plaże z zatoczkami i lagunami. Znajdziemy tu idealne warunki do uprawiania sportów wodnych i nurkowania w morzu, a - dzięki rzekom - także do spływów kajakami, pontonami i canoe.

Z początkiem listopada zaczną też startować samoloty z Poznania na Zanzibar, wyspę na Oceanie Indyjskim, największą w archipelagu Zanzibar. Największym miastem na wyspie również jest Zanzibar. I ta wyspa kojarzy się z białymi piaskiem na plażach, turkusowym morzem, kokosowymi palmami i leniwymi wakacjami, ale także z nurkowaniem i uprawianiem kitesurfingu. Warto zobaczyć tu też Stone Town, czyli starą część miasta Zanzibar, znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Połączenie z tą coraz bardziej popularną wśród polskich turystów wyspą uruchamia biuro podróży TUI. Tu również nie ma problemu z testami na koronawirusa, bo prezydent Zanzibaru John Magufuli nie wierzył w COVID-19, choć ostatecznie padł jego ofiarą.

Nie lada atrakcją może stać się też Bangkok w Tajlandii, choć kraj - podobne jak cała Azja - dla turystów z Europy jest na razie zamknięty. Do jesieni ma szansę się to jednak zmienić. W Bangkoku trzeba przede wszystkim zobaczyć wielki pałac królewski oraz Szmaragdowego Buddę, a także odwiedzić Wat Pho i przyjrzeć się majestatycznemu, pokrytemu złotem 46-metrowemu posągowi Leżącego Buddy.

Certyfikat można wydrukować

Podróżowanie do krajów Unii Europejskiej w dobie pandemii ułatwia unijny certyfikat. Dostają go osoby w pełni zaszczepione (certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki), te, które dostały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin), a także ozdrowieńcy - certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR. Certyfikat dostępny jest na Internetowym Koncie Pacjenta.

Z takim certyfikatem można całkiem spokojne podróżować do wielu krajów - Chorwacji, Grecji, Turcji, Egiptu, Hiszpanii i Włoch. Zwykle trzeba tylko wypełnić przed wylotem formularz rejestracyjny z kodem QR, ale trzeba tego przypilnować, by nie narobić sobie niepotrzebnych kłopotów. Wszystkie biura podróży przekazują klientom aktualne informacje na ten temat.

Natomiast niezaszczepieni muszą zrobić test (na ogół wystarczy ten tańszy, antygenowy) na maksymalnie 48 godzin przed odlotem. Ale są kraje, które wpuszczają do siebie turystów bez żadnych dodatkowych warunków. Np. podróżujący z Polski do Rumunii nie potrzebują żadnych wyników testu ani zaświadczeń.

Ostatnio nieco skomplikowała się podróż poza strefę Schengen (Chorwacja, Cypr, Bułgaria). Szczepienie i świadectwo ozdrowienia zwalnia z kwarantanny po powrocie do Polski z tych krajów, ale niezaszczepieni wpadają na dziesięć dni w kwarantannę. Zwolni ich z tego ujemny wynik testu, ale można go zrobić dopiero siedem dni po powrocie. Zatem kwarantannę da się skrócić najwyżej o trzy dni.

Aktualne informacje o dokumentach niezbędnych przy podróży do poszczególnych krajów UE można znaleźć na stronie https://reopen.europa.eu/pl.

W podróż po Europie, poza paszportem covidowym, powinniśmy zabierać też ważną kartę EKUZ. To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewnia pokrycie kosztów leczenia. Jest bezpłatna, a wniosek o jej wydanie można złożyć przez internet lub osobiście w oddziale NFZ. Karta gwarantuje jednak pokrycie kosztów leczenia tylko w zakresie, w jakim przysługuje to w Polsce w ramach NFZ.

Bezpośrednie połączenia z lotniska Ławica Studio graficzne GW