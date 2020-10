Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Samochody tonące po czubki opon w wodzie – to widok, który zna chyba każdy. Ale wciąż nie każdy zdaje sobie sprawę, że takie miejskie katastrofy, jak zalane ulice czy piwnice domów, grad bębniący latem w parapety czy powalone drzewa, to efekt działalności człowieka. To my od początku rewolucji przemysłowej emitujemy do atmosfery gazy cieplarniane, m.in. dwutlenek węgla, którego warstwa tworzy wokół ziemi efekt szklarni. Nasza planeta przyjmuje energię słoneczną, której nie jest w stanie oddać.