Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Poznańscy działacze Koalicji Obywatelskiej zarzucają niewdzięczność Franciszkowi Sterczewskiemu: - Kandyduje do Sejmu, bo wzięliśmy go na naszą listę. Bardzo mu na tym zależało. Ale gdy to my potrzebowaliśmy jego pomocy, odmówił.

Wybory parlamentarne 2019. Franciszek Sterczewski wchodzi do polityki

Franciszek Sterczewski, 31-letni społecznik, był twarzą poznańskich protestów w obronie niezależności sądów.