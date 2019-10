1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Urna wyborcza (AGNIESZKA SADOWSKA)

Wybory parlamentarne 2019. PiS wygrywa wybory z wynikiem ok. 47 proc. Dalej: Koalicja Obywatelska - ok. 27 proc., SLD - 12,7 proc., w Sejmie też PSL, a Konfederacja - poza. Frekwencja ok. 57 proc. To szacunki z analizy kursów bukmacherów, którzy przyjmują zakłady na wybory parlamentarne.