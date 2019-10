Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Wyniki wyborów 2019 w Poznaniu - zobacz wszystkie wyniki kandydatów do Sejmu. Kompletne dane PKW.

W Poznaniu dostał pan ponad 213 tys. głosów. To nokaut. Pana konkurent z PiS Przemysław Alexandrowicz - tylko nieco ponad 82 tys.

- Z tego, co wiem, nikt nigdy nie miał tu tak dobrego wyniku. To jest oczywiście wielkie zobowiązanie. Ale to zasługa poznanianek i poznaniaków, którzy jasno pokazali, że ta część kraju najbardziej sprzyja szeroko pojętej opozycji.