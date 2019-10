1 ZDJĘCIE Gala finałowa festiwalu 'Off Cinema'. Poznań, Zamek, 23 listopada 2013 (Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

30 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego festiwalu filmów dokumentalnych Off Cinema to niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że zgłoszonych zostało 2512, z czego 712 długometrażowych. Więcej się jednak nie dało pokazać na festiwalu, który w środę rusza w Kinie Pałacowym.