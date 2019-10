Tomasz Nyczka: Coś pana w tych wyborach zaskoczyło?

Prof. Rafał Drozdowski, UAM: - To, że historyczni liderzy partii mieli słabe wyniki. Ale to szersza tendencja, która dała o sobie znać też w innych częściach Polski i dotyczyła dwóch stron politycznego sporu. Oprócz poznańskich liderów, czyli Rafała Grupińskiego i Tadeusza Dziuby, można też podać przykład Grzegorza Schetyny we Wrocławiu, który miał tam gorszy wynik niż jedynka PiS-u. Widać zmęczenie tymi samymi nazwiskami politycznymi.