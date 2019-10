To konkurencja, która do tej pory rozgrywana była w ramach omnium, czyli kolarskiego wieloboju. W Holandii po raz pierwszy rozegrano jednak wyścig eliminacyjny jako odrębne zawody. Rywalizacja polega na tym, że co drugie okrążenie odpada ostatni zawodnik w stawce. Historyczny brązowy medal wywalczył Filip Prokopyszyn, utalentowany nastolatek z Tarnovii Tarnowo Podgórne. Przegrał tylko z mistrzem olimpijskim, a jednocześnie kolarzem szosowym, Włochem Elią Vivanim i Francuzem Bryanem Coquardem.