1 ZDJĘCIE Senat. Senator Jan Filip Libicki i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. - Nie ma żadnej możliwości, by politycy PiS mnie do czegoś namówili. I apeluję do kolegów i koleżanek z Senatu: ujawniajcie próby przekupienia - mówi senator Jan Filip Libicki z PSL, którego PiS chce namówić do współpracy.