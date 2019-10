To życiowy sukces 23-letniej zawodniczki z Wielkopolski. Co prawda zdobywała ona już medale mistrzostw Europy – srebro w 2016 roku i brąz w 2017 roku – ale w wyścigach drużynowych. Tym razem sięgnęła po brązowy medal w indywidualnym wyścigu eliminacyjnym, który po raz pierwszy w Apeldoorn rozgrywany jest jako oddzielna konkurencja. Wcześniej wchodził w skład omnium, czyli kolarskiego wieloboju. Polega on na tym, że po każdym okrążeniu odpada najsłabsza zawodniczka.

Nikol Płosaj świetnie rozegrała wyścig taktycznie.