Jesienią ubiegłego roku prokurator Ryszard Gabiś dostaje nagranie rozmowy dwóch mężczyzn.

– Mówił, że trzeba uzgodnić wersje... Jak się zorientują, że jest zmowa, że wszyscy mówią to samo, to... Ja już nie mam innego wyjścia. Muszę się trzymać tego, co w dokumentach. Gorzej, jak prokurator będzie pytał o szczegóły.

– W sumie masz wyjście.

– Mam, ale to wstrząśnie całym starostwem. Wiesz, co by się stało?

W rozmowie uczestniczą Andrzej Gogulski, pracownik biura promocji starostwa powiatowego w Jarocinie (woj. wielkopolskie), oraz Witold B., inspektor z biura kontroli tego samego starostwa.