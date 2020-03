Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Pacjentka z objawami zakażenia koronawirusem trafiła do miejskiego szpitala im. Strusia przy Szwajcarskiej w niedzielę. Ma ponad 50 lat. Pierwsze wyniki testów wykluczyły grypę, kolejne wskazały, że chodzi o wirusa z Wuhanu.

Test wykonany w poznańskim sanepidzie nie był jednak jednoznaczny. Wykonano kolejny. Ten nie daje już cienia wątpliwości, że chodzi o SARS-CoV-2. Stan pacjentki jest ciężki.

To pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Wielkopolsce.

Koronawirus: Kwarantanną objęta jest rodzina chorej i personel

Chora z podejrzeniem zakażenia koronawirusem z objawami niewydolności oddechowej początkowo trafiła do szpitala w podpoznańskim Puszczykowie. Stąd karetka zawiozła ją w niedzielę do Poznania.

Jej stan jest poważny, znajduje się w śpiączce, jest pod respiratorem. Nie była ostatnio za granicą, ale miała kontakt z osobą zakażoną, która wróciła z Włoch (sanepid już ustalił kto to jest).

Witold Draber, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, tłumaczył: - Personel ze szpitala w Puszczykowie, który początkowo zajmował się chorą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, znajduje się pod medyczną obserwacją. W sumie chodzi o 18 pracowników i chorych. Kwarantannę domową przechodzą też bliscy pacjentki (17 osób).

Na razie żadna z tych osób nie ma objawów infekcji. W sumie pod nadzorem epidemiologicznym w miniony weekend w Wielkopolsce pozostawało ok. 398 osób. 13 kolejnych pacjentów znajduje się pod obserwacją w szpitalach (w tym trzech przy Szwajcarskiej).

Do tej pory w Wielkopolsce przebadano 50 osób.

Koronawirus: miasto przygotowane na atak wirusa

Mariusz Stawiński, zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia zapewniał w poniedziałek dziennikarzy: - Mamy jeden z najlepiej wyposażonych oddziałów zakaźnych w Polsce. Liczy 32 łóżka, znajdują się w nich boksy melcerowskie przeznaczone dla chorób najbardziej zakaźnych. Są zlokalizowane w osobnym miejscu, z osobną śluzą oraz dyżurką lekarską i pielęgniarską. Bliscy chorego mogą się z nim porozumieć za pomocą wideotelefonu.

Ale do walki z epidemią koronawirusa w szpitalu przy Szwajcarskiej przygotowywany jest również oddział chorób wewnętrznych, który w przypadku rosnącej liczby chorych stanie się oddziałem obserwacyjno-zakaźnym.

W sumie w stanie gotowości w Wielkopolsce jest obecnie dziewięć szpitali i kilkadziesiąt znajdujących się w nich oddziałów.

Stawiński: - Mamy na razie wystarczająco dużo sprzętu, kombinezonów, masek. Złożyliśmy zamówienie do Agencji Rezerw Materiałowych o kolejną dostawę. Miasto ma nam z kolei kupić w pełni hermetyczne respiratory. Nie wszystkie nadają się do leczenia zakażeń. Na razie mamy dwa stanowiska do intensywnej terapii. Chcemy stworzyć ich ok. 20.

Szpital dla bezpieczeństwa w poniedziałek wstrzymał planowe zabiegi.

Pierwszy przypadek w Polsce: w Zielonej Górze

W minioną środę Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że mamy w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. To pacjent z Cybinki (Lubuskie), który od poniedziałku przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Bawił się na karnawale w Heinsbergu w Westfalii w zachodnich Niemczech. I tam z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zakaził się wirusem z Wuhan.

W sumie w Polsce w poniedziałek po południem było 17 zachorowań na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Pierwszy chory wciąż przebywa w szpitalu w Zielonej Górze, kolejni są hospitalizowani w Szczecinie, w Ostródzie, we Wrocławiu, w Warszawie, Raciborzu i w Krakowie.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o koronawirusie?

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że w weekend liczba zakażonych na świecie przekroczyła 100 tys.

Choroba objawia się gorączką, suchym kaszlem i trudnościami z oddychaniem. Jeśli byłeś w miejscach objętych epidemią w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowałeś u siebie takie objawy, bezzwłocznie telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego.

Na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 nie ma leku ani szczepionki.

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

Panika nie pomoże

– Nie powinniśmy wpadać w panikę z powodu koronawirusa. 80 proc. zakażeń przebiega bardzo łagodnie lub zupełnie bezobjawowo. U 15 proc. pacjentów występują objawy średnio ciężkie, a tylko u 5 proc. stan jest bardzo ciężki. Dzieci i młodzi rzadko ulegają zakażeniu. Najbardziej narażone są osoby starsze powyżej 70. roku życia – tłumaczy wirusolog prof. Małgorzata Polz-Dacewicz.

- Zachowajmy spokój, bo hormony wydzielane przez organizm w czasie stresu upośledzają układ odpornościowy – radzi prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN.

