Podobnie jak Poznań Game Arena i targi Motor Show przyciągają rzesze fanów w każdym wieku. To jedna z niewielu imprez, podczas których trudno się przebić przez tłumy zwiedzających. To też największa impreza motoryzacyjna w naszej części Europy.

Poza tysiącem aut, w tym roku MTP zapowiadają także nowość - specjalną strefę jazd testowych, gdzie będzie można sprawdzić, jak prowadzi się 200 najnowszych pojazdów i aut z napędem elektrycznym. Wśród specjalnych atrakcji wymieniana jest także prezentacja luksusowych aut Joe prowadzącego na Instagramie znany profil the.collection posiadacza takich perełek, jak Lamborghini Aventador, Ferrari F12, McLarenów, Lancię Integrale, czy odpicowanego Fiata 126 P.

Na Motor Show będzie specjalnie sprowadzone brytyjskie superauto BAC Mono. Joe (nie zdradza swoich danych) ponoć mieszka w Poznaniu, co zresztą widać po jego postach, więc jeśli minie was na ulicy ferrari, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że to właśnie on siedział za kierownicą.

Poznań Motor Show (prawie) jak Genewa

Po tym, jak z powodu zagrożenia koronawirusem na zaledwie kilka dni przez rozpoczęciem odwołano największe na świecie targi motoryzacyjne w Genewie, można się było spodziewać, że i planowana na koniec marca w Poznaniu impreza stanie pod znakiem zapytania.

- Z uwagi na sytuację biznesową w branży motoryzacyjnej na świecie wywołaną zachorowaniami spowodowanymi przez koronawirusa, zarząd Grupy MTP po konsultacjach z wystawcami i partnerami targów podjął decyzję o przesunięciu terminu bloku targów motoryzacyjnych: Poznań Motor Show, Kongres Move – International E-Mobility Congress, Targów Techniki Motoryzacyjnej z terminu od 26 do 29 marca 2020 na termin od 18 do 21 czerwca 2020 roku - poinformowały w tym tygodniu Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W Genewie, gdzie spodziewano się ponad pół miliona gości, targi odwołano na tydzień przed otwarciem, w momencie, kiedy spora część eksponatów już stała w halach wystawienniczych. MTP podkreślają, że chciały uniknąć takiej sytuacji.

- Po analizie przykładu największych targów motoryzacyjnych w Genewie, troską zarządu Grupy MTP było to, aby takiej decyzji nie podejmować w ostatniej chwili, z uwagi na dobro klientów. Biorąc pod uwagę duże ryzyko konieczności odwołania wydarzenia, z szacunku dla zwiedzających i wystawców podjęliśmy tę decyzję z wyprzedzeniem - zapewniają MTP.

Bilety kupione w przedsprzedaży na marcowy termin Motor Show zachowują ważność.

Przez koronawirusa przeniesiono też targi Salmed

W tym tygodniu MTP poinformowały też o przeniesieniu terminu Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED. Decyzję o przesunięciu imprezy, na którą zjechałoby sporo lekarzy, zarząd MTP podjął zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego - w związku z koronawirusem. Salmed był zaplanowany na 18-20 marca, a targi ostatecznie mają odbyć się między 1 a 3 września.