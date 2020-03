Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje

Na drzwiach do szkoły pojawiła się w środę żółta kartka z komunikatem: „W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, informuję, że od 5.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu wprowadziła zakaz przebywania rodziców, opiekunów na terenie budynku placówki”.

Rodzice: Przydałby się zakaz wstępu osobom z zewnątrz

– To odpowiednie działanie. Mam starsze dzieci i nie muszę wchodzić do środka budynku. Każda inicjatywa, która może jakoś uchronić dzieci, jest dobra. Jednak rodzice i tak mają kontakt z dzieckiem, może przydałoby się zakazać wstępu osobom z zewnątrz, z którymi współpracuje szkoła, na przykład dostawcom wody – mówi Agnieszka, mama dwójki dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej nr 1 w Poznaniu.