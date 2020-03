Zapisz się na nasz codzienny newsletter o koronawirusie. Piszemy dla Ciebie bez sensacji i paniki.

Paweł Gruszczyński, kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii:– Sześć godzin.

– W zasadzie jest zautomatyzowane. Z próbki materiału pobranego od pacjenta izolujemy najpierw wirusowe kwasy rybonukleinowe – to taki ekstrakt. A potem umieszczamy ten ekstrakt w analizatorze, czyli w naszej maszynie. Po około sześciu godzinach na ekranie komputera pojawia się wynik.

Do oceny materiału wykorzystujemy metodę łańcuchowej reakcji polimerazy, czyli PCR (od ang. polymerase chain reaction). To technika molekularna, która polega – w bardzo dużym skrócie – na powielaniu kwasu nukleinowego w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki. Laboratoria wykorzystują ją od wielu, wielu lat. Stoją za nią co najmniej trzy nagrody Nobla, jest w niej błysk geniuszu.

Badanie w kierunku SARS-Cov-2 jest badaniem genetycznym, i trwa kilka godzin. Jest niemal całkowicie skomputeryzowane, wyniki wyświetlają się na laptopie - tłumaczy Paweł Gruszczyński, kierownik laboratorium w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Przyznam szczerze, że inaczej sobie wyobrażałam te badania. Maszyna do testów przypomina raczej maszynkę do pieczenia chleba.

– Rzeczywiście jest niewielka, niepozorna. Ale przy tym uniwersalna: możemy przebadać w niej materiał genetyczny zarówno wirusów, jak i bakterii. Ponieważ nie mamy na razie na szczęście przypadku podejrzenia koronawirusa SARS-CoV-2, badamy w nim obecnie prątki lekoopornej gruźlicy.

Materiał do badania w kierunku koronawirusa pobiera się z dna gardła, tak jak w przypadku grypy. Ale to nie jest sezonowa grypa. Co odróżnia wirusa z Wuhan?

– Różnic jest wiele, choć między nowym koronawirusem i grypą są też podobieństwa: oba patogeny wywołują choroby układu oddechowego i oba rozprzestrzeniają się drogą kropelkową.

Pod względem genetycznym SARS-CoV-2 przypomina innego koronowirusa o olbrzymim znaczeniu klinicznym, od którego pochodzi zresztą część jego nazwy. To ciężki ostry zespół oddechowy, czyli SARS.

Różnica między tymi wirusami polega na subtelnych odmiennościach ich genomów. Oba patogeny różnią się dosłownie pojedynczymi literami kodu genetycznego.

Jakimi?

– Wirus z Wuhan ma trzy charakterystyczne geny. To: gen kodujący budowę otoczki wirusa, jego nukleokapsydu oraz enzymu odwrotnej transkryptazy.

Nie jest to jednak drugi SARS, nie jest to też MERS [bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej – przyp. red.). Jest to unikalny wirus z wyjątkowymi cechami.

Co, jeśli w pobranym materiale obecne są np. dwa z trzech poszukiwanych genów? Badanie trzeba powtórzyć?

– Tak. Taki wynik nie jest rozstrzygający. Badanie należy powtórzyć, najlepiej wykorzystując inną metodę, np. badając sekwencję całego genomu. Takie testy wykonują laboratoria naukowe.

Często się zdarza, że wynik trzeba powtórzyć?

– Nie, najczęściej wynik brzmi albo „tak” albo „nie”.

Testy, które mamy do dyspozycji, są wystarczająco czułe. To, że powstały w tak błyskawicznym tempie, paradoksalnie i w cudzysłowie „zawdzięczamy” pojawieniu się przed laty wirusa SARS. To on przetarł dziś mikrobiologom szlaki diagnostyczne.

Chińscy naukowcy mają świetne laboratoria, udało im się szybko wyizolować wirusa, a następnie zidentyfikować sekwencję jego genomu. Wyniki badań zostały odtajnione i są dziś udostępniane za darmowo.

To ważne, bo właśnie dzięki tak szybkiej reakcji powstały na świecie testy i naukowcy mogą pracować dziś nad szczepionką.

Można zrobić u państwa test w kierunku SARS-CoV-2 komercyjnie?

– Absolutnie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Testy, jakie sprowadziliśmy z zagranicy, dokładnie z Korei – a jest ich setka – są przeznaczone wyłącznie dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, którzy będą leczeni w naszym szpitalu.

Jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków leczenia chorób płuc. Mamy pacjentów po przeszczepach, z lekooporną gruźlicą, POChP.

Jednym słowem: są to chorzy, dla których zapalenie płuc, jakie wywołuje SARS-CoV-2, może być śmiertelnie niebezpieczne.

Kto prowadzi w Polsce testy w kierunku koronawirusa?

Laboratorium mikrobiologii i parazytologii wielkopolskiego sanepidu przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu od środy przeprowadza powszechne badania w kierunku koronawirusa z Wuhan – taką informację dostały wielkopolskie szpitale. Do niedawna testy na obecność koronawirusa wykonywały w Polsce tylko dwa warszawskie laboratoria: w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym oraz w Państwowym Zakładzie Higieny.

– Poznańskie laboratorium czynne jest siedem dni w tygodniu i pracuje 24 godziny na dobę. Nasz ośrodek posiada obecnie tysiąc testów w kierunku SARS-CoV-2 – potwierdza Andrzej Trybusz, szef wielkopolskiego sanepidu.

To 11. laboratorium w kraju, które w ramach rządowego programu walki z koronawirusem zostało włączone do systemu przez Główny Inspektorat Sanitarny. Inne działają między innymi w Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.