Zagrożenie koronawirusem zmienia w ostatnim czasie niejedną dużą imprezę. Podobnie będzie z Poznańskimi Targami Książki, które mają się odbyć na MTP w najbliższy weekend.

"W oparciu o uzgodnienia z wojewodą wielkopolskim zarząd Grupy MTP podjął decyzję o zarekomendowaniu wydawnictwom obecnym na targach, aby spotkania z pisarzami zagranicznymi na Targach Książki nie obywały się firmie spotkań bezpośrednich, ale poprzez spotkania z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, np. Skype" - informuje Małgorzata Lamperska z biura prasowego Grupy MTP.

Przypomina, że w taki właśnie internetowy sposób odbyło się już spotkanie z prelegentem z Włoch na targach Arena Design w zeszłym tygodniu.

"Pracujemy z wydawnictwem Anagram nad takim właśnie spotkaniem z pisarzem Olehem Poliakovem z Ukrainy. Trwają w tej chwili rozmowy z pozostałymi wydawnictwami na ten temat" - informuje Lamperska.

Targi książki łączą polityków różnych opcji

Poznańskie Targi Książki zaczną się w piątek, 6 marca i potrwają do niedzieli, 8 marca. Odbędą się – tradycyjnie już – na terenie MTP, w pawilonach nr 7 i 8. I – znów tradycyjnie – wstęp na Targi Książki jest bezpłatny. Tegoroczna edycja imprezy odbywa się pod hasłem „Spotkania z wyobraźnią”.

– To impreza, na której w jakiś sposób spotykają się ludzie trudni do pogodzenia – mówi Przemysław Trawa, prezes Grupy MTP. – Bo patronat nad Poznańskimi Targami Książki objęli zarówno minister kultury Piotr Gliński, jak i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz marszałek woj. wielkopolskiego Marek Woźniak.

Prezes Trawa przypomina, że pierwsze targi książki odbyły się w Poznaniu już w 1955 r., a więc równo 65 lat temu. Po 1956 r. przeniesiono je do Warszawy, potem zawitały do Krakowa. W Poznaniu odbywały się za to targi książki dla dzieci i młodzieży oraz targi książki naukowej i popularnonaukowej. Od ub. roku obie te inicjatywy połączyły siły i tak rozrosły się do targów książki, co jest o tyle ciekawe, że Polacy – jak pokazują rozmaite badania – raczej nie są społeczeństwem masowo czytającym.

A jednak tegoroczna impreza to aż 150 wystawców. – Wzrost o 50 proc. w stosunku do roku ubiegłego – cieszy się prezes Przemysław Trawa. I dodaje: – Osobiście jestem generacją książki. Moje pokolenie czytało książki namiętnie, lubiliśmy wąchać, jak pachnie druk, i to mi pozostało do dziś.

116 pisarzy z Polski i z zagranicy

Uroczyste otwarcie Poznańskich Targów Książki odbędzie się w piątek o godz. 11 na Scenie Grandy w Pawilonie 8. To wtedy wręczone zostaną nagrody Pegazika w kategoriach: twórca książki dla dzieci i przyjaciel książki dla dzieci oraz nagrody w konkursach na najlepsze książki naukowe i popularnonaukowe.

– To będzie najlepsza edycja Targów Książki – zachwala dyrektor imprezy Zofia Strzyż z Grupy MTP. – Udało nam się ściągnąć niemal wszystkie wydawnictwa z Poznania oraz wiele dobrych z Polski, których dotąd u nas nie było: Marginesy, Czarne, Sonia Draga, Dowody na istnienie, SQN, Wolno – wylicza. I dodaje: – Dzięki temu będzie w Poznaniu 116 pisarzy na 38 spotkaniach autorskich. Targom Książki oddajemy dwa pawilony, a dotychczas impreza odbywała się w jednym.

Najbliższy weekend będzie więc okazją do kupienia książek, ale też zdobycia dedykacji i autografów ulubionych pisarzy czy wreszcie do posłuchania różnych autorów. I każdy znajdzie coś dla siebie, bo w gatunkach literackich będzie można dosłownie przebierać. A każdy z gatunków reprezentować będzie kilkoro autorów. I tak:

MICHAŁ RYNIAK

reportaż – Filip Springer, Olga Gitkiewicz, Przemysław Semczuk;

literatura obyczajowa – Ałbena Grabowska, Agata Przybyłek, Klaudia Bianek;

literatura obca – Oleh Poliakov, Marek Sindelka, Jan Cornelius;

kryminał – Katarzyna Bonda, Robert Małecki, Ryszard Ćwirlej;

thriller psychologiczny – Marcel Moss;

literatura dziecięca i młodzieżowa – Marcin Szczygielski, Andrzej Maleszka, Wojciech Widłak;

literatura fantastyczna – Aneta Jadowska, Jakub Ćwiek;

literatura podróżnicza – Aleksandra Michta, Anna Kurek;

przewodniki i blogi – Magdalena Muszyńska Chafitz (autorka przewodników po Nowym Jorku czy bloga littletownshoes.com), Justyna Suchanek.

Granda na targach

Podczas targów odbędzie się też spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem czy Alkiem Pawlikowskim – lektorem audiobooków i seriali na platformie Netflix. Ten drugi ma nas zachęcać, byśmy sami spróbowali swoich sił jako lektorzy. – Na scenie będzie można przeczytać i nagrać fragment swojej ulubionej książki, by sprawdzić, czy się do tego nadajemy – mówi Małgorzata Sikorska z Fundacji Granda.

Fundacja – znana dotychczas przede wszystkim z Poznańskiego Festiwalu Kryminału Granda – będzie mieć podczas Targów Książki swoją scenę w pawilonie 8. – Będziemy prowadzić działania okołoliterackie – bardzo intensywne spotkania z pisarzami, panel kryminalny oraz reporterski – wylicza Małgorzata Sikorska.

Spotkania z pisarzami odbędą się także w Salonie Autorskim w pawilonie 7 oraz w salach konferencyjnych na antresoli pawilonu 7. Część wydarzeń wraz z podpisywaniem książek będzie się toczyć na stoiskach wydawnictw.

Sztuka obrazu w literaturze

Jak co roku, organizatorzy Poznańskich Targów Książki zapraszają do zwiedzania ekspozycji wystaw z cyklu Salon Ilustratorów (pawilon 8) oraz Mistrz Ilustracji (pawilon 7).

Na pierwszej z nich uczestnicy targów zobaczą prace młodych, obiecujących polskich ilustratorów. Z kolei Mistrzowie Ilustracji to pokaz twórczości prac wybitnych artystów – w tym roku prezentowane będą dzieła Janusza Grabiańskiego. Tu oczywiście możemy napisać, że był on laureatem nagrody „New York Times” za najlepiej zilustrowaną książkę dla dzieci (The Big Book of Animal Stories w 1961 roku), ale powie nam to o wiele mniej o pracach Grabiańskiego niż to, że bez jego rysunków słynny „Elementarz” Falskiego nie byłby pewnie tym, czym jest – książką kultową, na której wychowało się pokolenie Polaków.

– Na targi w Poznaniu przyleci specjalnie z Wiednia wdowa po Januszu Grabiańskim – mówi Katarzyna Kamińska, szefowa Wydawnictwa Miejskiego Posnania. I dodaje: – Dla nas Targi Książki pełnią bardzo ważną rolę: wychowują dzieci i młodzież w miłości do książki. A wydarzenia poświęcone ilustratorom uświadamiają, że w tej dziedzinie Polska jest w światowej czołówce.

W bloku poświęconym ilustracjom znajdzie się też wystawa „Zrozumieć, przeżyć, zobaczyć” przygotowana przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Warsztaty dla każdego

Poznańskie Targi Edukacyjne i Targi Książki PIOTR SKÓRNICKI

Wyciągnięte i przygryzione języki, oczy wielkie z przejęcia, wyraz największego skupienia na całej twarzy – kto był na Targach Książki w ubiegłym roku, mógł zobaczyć dzieci w takim właśnie stanie m.in. na warsztatach, które przygotowało Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa z Supraśla. W tym roku na warsztatach spodziewajmy się podobnych widoków i – przede wszystkim – podobnego zaangażowania. Zwłaszcza że warsztatów dla dzieci i dla dorosłych będzie mnóstwo.

Rodzice z pociechami powinni szukać ich w pawilonach 7 i 8. Dla najmłodszych w wieku od 0 do 4 lat przygotowana jest specjalna Strefa Naj Naj, gdzie książki poznaje się przez wszystkie zmysły. Zajęcia w tej części pawilonu 7 poprowadzi Małgorzata Swędrowska – laureatka Nagrody Pegazik w kategorii „Przyjaciel książki dla dzieci” w 2018 r. Dzieci mogą też wziąć udział m.in. w warsztatach z Kicią Kocią czy zajęciach pt. „Tworzymy Książkę”.

Starszych na pewno zainteresują zajęcia „Przedsiębiorczość? Sprawdzam!” czy warsztaty tworzenia chińskiej kaligrafii. – Przygotował je Instytut Konfucjusza UAM – podkreśla Marzena Lendzion-Markowska, szefowa Wydawnictwa Naukowego UAM. Będą także warsztaty, podczas których zaprojektujemy własną okładkę książki czy zajęcia jogi z książką prowadzone przez fizjoterapeutów.

Wreszcie – skoro jesteśmy na Targach Książki – warsztaty z pisania. Wśród nich m.in. „Knujemy i spiskujemy, czyli wymyślamy kryminał” z udziałem Piotra Bojarskiego.

Spotkanie dla branży – Book Marketing

Podczas targów odbędzie się także szereg konferencji, spotkań i prelekcji dla profesjonalistów. Grupa MTP z Literacka Sp. z o.o. wprowadzają, jako pierwsi na rynku, innowacyjne wydarzenie dla profesjonalistów z branży książkowej: Konferencję Book Marketing skierowaną do pracowników wydawnictw, bibliotek, księgarzy, self-publisherów i blogerów.

Cel konferencji to wprowadzenie świata literatury w erę social mediów i big data. Prelegenci opowiedzą m.in. o tym, jak korzystać z nowych technologii w kontekście publikacji. Wystąpią m.in. autorka kryminałów Katarzyna Bonda, która oprowadzi uczestników Book Marketingu po procesie wydania książki w Polsce czy Paweł Tkaczyk, który budował strategie dla takich firm jak Sony, Orange czy HBO.

Wydarzenie odbędzie się w piątek i sobotę (6-7 marca) w salach GH i CD na antresoli pawilonu 7. Liczba miejsc na Book Marketing jest ograniczona, bilety można znaleźć na stronie www.tobilet.pl.

Przedstawiciele wydawnictw, bibliotekarze, tłumacze (i nie tylko) mogą także wziąć udział w otwartych panelach i spotkaniach branżowych. Prelekcje będą dotyczyć m.in. prawa autorskiego czy kompetencji w edukacji. – Seminarium „Kompetencje kluczowe w edukacji XXI wieku” potrwa dwa dni. Przeznaczone jest dla nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy – mówi Marzena Lendzion-Markowska, szefowa Wydawnictwa Naukowego UAM. Z kolei wydawców pozycji naukowych na pewno zainteresuje panel o tym, jak tworzyć e-booki z obszaru nauki. Może wreszcie uda się zrobić taki podręcznik akademicki, po który studenci wreszcie sięgną z ochotą?

Wyobraźnia nie ma końca

Hasło tegorocznej edycji Targów Książki – „Spotkania z wyobraźnią” – zobowiązuje. Tak więc poza spotkaniami z książką w każdej możliwej postaci – poprzez spotkania z autorami czy ilustracjami – na Międzynarodowych Targach Poznańskich w najbliższy weekend czeka na nas giełda winylowa, Strefa Komiksu czy Strefa Scrabble z otwartym miejscem do gry, tłumaczeniem zasad przez profesjonalistów czy turniejami także dla amatorów.

Dodatkowo każdy uczestnik targów będzie mógł wygrać czytnik e-booków od firmy inkBOOKS o wartości prawie 1000 zł. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy mieć konto na Instagramie i głowę pełną pomysłów. Zabawa odbędzie się w sobotę i niedzielę – pod koniec każdego dnia ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Szczegóły na stronie www.targiksiazki.pl

Pełny program spotkań wraz z Katalogiem Wystawców na stronie www.targiksiazki.pl

Poznańskie Targi Książki