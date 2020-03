Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Poznania? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

13. PKO Poznań Półmaraton miał się odbyć 5 kwietnia, do udziału w biegu na dystansie 21,1 km zapisanych było już ponad 8 tys. zawodników. Decyzję o przesunięciu półmaratonu podjął w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak po tym, gdy takie rozwiązanie - w związku z koronawirusem - zasugerował wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Chodzi o to, by zminimalizować ewentualne zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.